Рабат - историческая и современная столица Марокко - ФОТОРЕПОРТАЖ

Рабат. 12 мая. REPORT.AZ/ Каждый город Марокко по своему особенный, по своему уникален и играет свою определенную роль в жизни страны. Город Рабат важен для Марокко тем, что он веками был столицей марокканского государства, не утратив своего значения до сих пор.

Основанный в 12-ом веке город вначале назывался как "Рибат эль Фатх", что означает победоносный. Рабат использовался как оплот для нападения на Андалусию. После того, как Франция установила контроль над Марокко, город временно потерял свое значение, но после восстановления независимости вернул свою значимость в качестве политической столицы королевства.

Мавзолей Мухаммеда V и башня Хасана

Уважение и любовь к королю в Марокко безгранична. Особенно, если король делает все для народа, его память всегда будет жить в памяти людей. В знак уважения к королю Марокко Мухаммеду V, первому королю, вошедшему на трон после восстановления независимости, марокканцы построили величественный мавзолей, в котором помимо самого монарха похоронены, его сын король Хасан II и принц Абдалла. Мавзолей построен в стиле современной Алауитской архитектуры и является почитаемым местом для марокканцев и одним из главных достопримечательностей для туристов.

Другой достопримечательностью города можно считать башню Хасана, находящуюся на той же эспланаде, что и мавзолей Мухаммеда V. Заложенный в 1195 году по приказу альмохадского эмира Якуба аль-Мансура минарет при высоте 86 м должен был стать самым высоким зданием исламского мира. В 1199 году, когда минарет был достроен до 44 м, эмир скончался и постройка прекратилась. От исполинской мечети, которую предполагалось воздвигнуть возле минарета, сохранились лишь две сотни столпов из песчаника. Ну а вид, открывающийся на Рабат с этого места, просто захватывает дух.

Медина Рабата

Ни один город Марокко невозможно представить без "медины" - его старой части. Как и все медины городов Марокко, старая часть превратилась в огромный рынок, где продают все, с чем ассоциируется у иностранцев эта страна. Это и всевозможные пряности, выполненные в марокканском стиле чайные чашки, сладости, выполненные в неповторимом марокканском стиле драгоценности. Естественно, стоит обратить внимание на традиционную марокканскую одежду - кафтан, джелабу - длинную, свободную одежду с капюшоном с пышными рукавами, бермусс - более известную нам как феска, бальгха - кожаные тапочки, которые марокканцы надевают в своей повседневной жизни.

При покупке не забывайте про традиционный торг, присущий восточным рынкам, обязательно сбивайте цену и договаривайтесь только на той, что устраивает вас.

Касба Удайа

Цитадель Рабата или как здесь ее называют, касба, пожалуй, одно из самых захватывающих мест в Рабате. Расположенная на берегу Атлантического океана и чем-то схожая с бакинским Ичеришехер эта достопримечательность словно отдельная частичка, совсем не схожая с остальным Рабатом.

Стены, выполненные в белом и небесно-голубом цвете, создают аутентичную атмосферу, а традиции и обычаи этого места совсем не похожи на те, что существуют в других частях города.

Название памятника мавританской архитектуры периода Альмохадов происходит от имени разбойничьего племени удая, "посаженных на кормление" в Марокко при династии Альморавидов для противодействия местным кочевникам. Однако сегодня здесь ничего не напоминает о разбойниках, наоборот, разбитые здесь сады переносят человека в другое измерение, заставляют забыть о традиционной арабской суете за пределами цитадели. Обязательно посетите Андалусийский сад цитадели и почувствуйте себя перенесенным на несколько веков назад, в период когда Исламский Восток владычествовал в соседней Испании.