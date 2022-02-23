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Зарубежные путешественники посетили освобожденные территории Азербайджана

Зарубежные путешественники посетили освобожденные территории Азербайджана С 16-го по 19-ое февраля состоялся визит делегации известных путешественников из более чем 20-ти страны на освобожденные территории Азербайджана.
Мультимедиа
23 февраля 2022 г. 10:29
Зарубежные путешественники посетили освобожденные территории Азербайджана

С 16-го по 19-ое февраля состоялся визит делегации известных путешественников из более чем 20-ти стран на освобожденные территории Азербайджана.

В ходе трехдневной поездки они посетили освобожденные земли по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан.

По словам основателя туристической группы NomadMania Гарри Митсидиса, нынешняя поездка организована с целью увидеть все, что тут происходило, узнать историю, а также о планах по восстановлению и развитию освобожденных земель.

Report представляет вниманию читателей видеокадры с данной поездки.

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Версия на английском языке Foreign travelers visit liberated Azerbaijani territories
Версия на азербайджанском языке Xarici səyyahlar Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində səfərdə olublar

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