Зарубежные путешественники посетили освобожденные территории Азербайджана

С 16-го по 19-ое февраля состоялся визит делегации известных путешественников из более чем 20-ти страны на освобожденные территории Азербайджана.

С 16-го по 19-ое февраля состоялся визит делегации известных путешественников из более чем 20-ти стран на освобожденные территории Азербайджана.

В ходе трехдневной поездки они посетили освобожденные земли по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан.

По словам основателя туристической группы NomadMania Гарри Митсидиса, нынешняя поездка организована с целью увидеть все, что тут происходило, узнать историю, а также о планах по восстановлению и развитию освобожденных земель.

Report представляет вниманию читателей видеокадры с данной поездки.