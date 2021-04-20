Путь жизни британца Люка: Из Бристоля в Пекин через Баку

В 2018 году у британца Люка Гренфелл-Шоу диагностировали онкологию. С этого момента его жизнь полностью изменилась

В 2018 году у британца Люка Гренфелл-Шоу диагностировали онкологию IV стадии. С этого момента его жизнь полностью изменилась. Он не опустил руки и пообещал себе во чтобы то ни было бороться до конца. Так, Люк решил оставить комфортную жизнь в Бристоле и отправиться в путешествие до Пекина на велосипеде.

Путь из Великобритании до Пекина (Китай) растянулся по территории 30 стран, в числе которых и Азербайджан. Съемочная группа Report вместе с другими представителями СМИ смогла поговорить и спросить у него о его замысле, целях путешествия, и конечно же, о впечатлениях об Азербайджане.

"Я начал этот велотур из Бристола до Пекина в январе 2020 года. Это очень непростая экспедиция с учетом пандемии коронавируса. Многие люди могут подумать, зачем я это делаю? Два с половиной года назад, в 2018 году, когда мне было 24 года, у меня диагностировали рак. Я думал, что не доживу до Рождества. И в тот день у меня возникла мысль, если у меня есть 3 месяца, то я хочу отправиться в путешествие на велосипеде, чтобы увидеть мир. Я не ожидал этого, но сделал все, что мог, для того, чтобы помочь себе быть максимально активным, делать много физических упражнений, следить за своим питанием, употреблять много овощей. Делаю все, чтобы пройти мое лечение", - рассказал он.

Люк отмечает, что с того момента, как он начал свое путешествие, одной из целей стало показать, как много можно сделать, имея при этом диагноз онкология: "И это больше чем люди обычно думают, если ты предпринимаешь шаги для того, чтобы взять ситуацию в свои руки и помочь себе. И тогда ты можешь понять, что невозможное возможно".

Целью велотура является не просто привлечение внимания к людям с онкологическими заболеваниями, но и сбор средств на их лечение, более подробно об этом можно узнать на сайте bristol2beijing .

"Сейчас мы собираем около 500 тыс. долларов США для 5 прекрасных благотворительных организаций, которые помогают людям с онкологией. И это одна из главных частей моего путешествия – собрать людей, которые проживают самое ужасное и сложное время".

На вопросы о том, как его встретили в Азербайджане местные жители и какое у него сложилось впечатление о стране, Люк отвечал крайне позитивно, тепло отзываясь обо всем, что он успел увидеть здесь.

"В Азербайджане мне очень многое понравилось, я полюбил эту страну с первого дня, когда только въехал в Газах (после Грузии – ред.). Все люди приветствовали меня, приглашали выпить с ними чай. Это было очень теплое отношение, которое я раньше никогда не ощущал при путешествиях. Это было потрясающе и невероятно. Сейчас действительно очень сложное время для путешествий. Закрыты многие границы, бывает сложно встретиться с людьми, невозможно бывает посетить кафе и бары. Но во время этого путешествия я смог выявить в людях их самые лучшие качества. В Азербайджане, например, не только правительство выдало мне специальное разрешение на путешествие по стране, но и местные люди очень замечательные. Многие стараются тебе помочь, когда возникают проблемы".

Люк призывает людей с онкозаболеваниями на за что не опускать руки, так как уверен – человек только сам способен помочь себе преодолеть все сложности.

"Уверен, есть много людей, которые не понимают меня и то, что я делаю. Но есть много людей, которые смотрят на меня и думают, хорошо, этот человек онкобольной и путешествует по миру, но как это может быть применимо ко мне? Для тех, кто болеет онкологией и знаком с такими людьми необходимо понять, что важно делать даже маленькие шаги для того, чтобы помочь себе. Потому что, любая активность поможет вашему телу, мыслям и процессу восстановления".