Путь, пройденный Азербайджаном в борьбе с коронавирусом - ВИДЕО

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Возникший в китайском городе Ухань в декабре минувшего года смертельно опасный вирус нового типа быстро распространился по всему миру. Его жертвы поначалу исчислялись десятками, а по мере нарастания сотнями и тысячами людей. Ныне счет идет на десятки тысяч.

Согласно решению Всемирной организации здравоохранения от 11 февраля 2020 года, штамм коронавируса, которому ранее был присвоен код 2019-nCoV, официально стал именоваться COVID-19. Это сокращение от английских слов Corona Virus Disease, что в переводе означает "болезнь, вызываемая коронавирусом". В названии также указывается год появления вируса – 2019.

Коронавирус или атипичная пневмония относится к тяжелому острому респираторному синдрому (ТОРС, англ. SARS) и имеет некоторые симптомы обычных простудных заболеваний.

После декабря 2019 года миллионы жителей Ухани начали спешно покидать город в связи с распространением коронавируса. На первых порах коронавирус считался в Китае обычным заболеванием, однако впоследствии выяснилось, что это тяжелое инфекционное заболевание, приводящее к летальному исходу. Скоротечное распространение вируса среди людей вынудило страны принять определенные меры.

11 марта ВОЗ объявил пандемию в связи с широким распространением коронавируса в Италии, США, Франции, Германии и других странах.

В целях предотвращения распространения этого инфекционного заболевания в Азербайджане правительством страны был создан оперативный штаб при Кабинете Министров.

В результате неотложных мер Азербайджан с 29 февраля закрыл границы с Ираном. Вслед за этим были закрыты государственные границы с Грузией, Турцией и Россией. Был обеспечен необходимый коридор для организации выезда граждан этих стран, находящихся на территории Азербайджана, и прибытия граждан Азербайджана, находящихся в этих странах.

С 5 апреля в рамках особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана, в стране было начато применение ограничений перемещения.

С целью обеспечения непрерывности обучения в учебных заведениях были организованы телеуроки.

Тем самым Азербайджан продемонстрировал образцовую борьбу с коронавирусом, поразившим человечество. Официальные лица Всемирной организации здравоохранения и ряда европейских стран высоко оценили меры, предпринимаемые Азербайджаном в борьбе со смертельно опасным недугом.

С первого дня возникновения угрозы президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева взяли ситуацию под полный контроль. Шаги, предпринятые главой государства, стали примером для всех, сыграв огромную мотивационную роль. Благодаря безотлагательным мерам по борьбе с коронавирусом Азербайджан фактически находится в первой десятке стран, успешно борющихся с этим заболеванием.

Единство двух факторов - своевременные и правильные шаги государства, а также высокая социальная ответственность граждан обеспечили успешность борьбы с коронавирусом.

Учитывая растущую потребность в масках для защиты от коронавируса, при участии президента Ильхама Алиева в Сумгайытском химико-промышленном парке состоялось открытие предприятия по производству медицинских масок.

Образцовым для многих стран стало выделение государством 1 миллиарда манатов на устранение негативных последствий коронавирусной пандемии на экономику страны и занятость населения, в том числе возмещение ущерба, нанесенного бизнес-сектору.