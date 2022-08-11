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Проявление армянского вандализма в Шуше

Проявление армянского вандализма в Шуше На протяжении почти 30-летней оккупации армяне совершили беспрецедентные акты вандализма и разрушений на территории Азербайджана.
Мультимедиа
11 августа 2022 г. 17:05
Проявление армянского вандализма в Шуше

На протяжении почти 30-летней оккупации армяне совершили беспрецедентные акты вандализма и разрушений на территории Азербайджана.

Сотрудник Report побывала на руинах ткацкого цеха Карабахского шелкового комбината и воочию увидела разрушенные дома азербайджанцев в Шуше.

В городе-крепости на каждом шагу сталкиваешься с проявлением армянского вандализма.

Напомним, что город Шуша был оккупирован армянами 8 мая 1992 года. В ходе контрнаступательных операций, проведенных доблестной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, 8 ноября 2020 года город был освобожден от врага. В настоящее время в Шуше ведутся восстановительные, реставрационные и строительные работы. За последние два года в городе было проведено несколько важных международных мероприятий.

Указом президента Ильхама Алиева от 7 мая прошлого года, город Шуша был объявлен культурной столицей Азербайджана.

В этом году на внеочередном заседании Постоянного совета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира на 2023 год.

Представляем фоторепортаж из культурной столицы Азербайджана и тюркского мира:

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada düşmən "izləri" – FOTOREPORTAJ

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