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    Прошла конференция, посвященная итогам исполнения Госпрограммы - ФОТОРЕПОРТАЖ

    © Report/Elchin Murad

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку в Центре Гейдара Алиева прошла конференция, посвященная итогам исполнения Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах. 

    Как сообщает Report, в рамках мероприятия была организована встреча с предпринимателями министров экономики, налогов, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, председателей Государственного таможенного комитета и Агентства продовольственной безопасности. 

    Здесь проинформировали о мероприятиях, осуществляемых в различных сферах экономики, в том числе промышленности, сельском хозяйстве и пр., обсудили интересующие предпринимателей вопросы, выслушали их проблемы. 

    Report предлагает фоторепортаж с мероприятия:

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