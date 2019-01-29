Прошла конференция, посвященная итогам исполнения Госпрограммы - ФОТОРЕПОРТАЖ

© Report/Elchin Murad https://report.az/storage/news/89a20321bfd8f6990405e30d4f7a1e08/ab0ac342-f927-4087-bfe6-c0d07a0a4695_292.jpg

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку в Центре Гейдара Алиева прошла конференция, посвященная итогам исполнения Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия была организована встреча с предпринимателями министров экономики, налогов, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, председателей Государственного таможенного комитета и Агентства продовольственной безопасности.

Здесь проинформировали о мероприятиях, осуществляемых в различных сферах экономики, в том числе промышленности, сельском хозяйстве и пр., обсудили интересующие предпринимателей вопросы, выслушали их проблемы.

Report предлагает фоторепортаж с мероприятия: