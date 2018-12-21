Продают ли сигареты в окрестностях школ? - ИССЛЕДОВАНИЕ - ВИДЕО

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Согласно поправкам в закон "Об ограничении использования табачных изделий", несовершеннолетним запрещено продавать или отдавать не в целях продажи табачные изделия, а также привлекать их курению.

Как сообщает Report, для исполнения закона соответствующие силовые структуры проводят мероприятия в целях пресечения продажи несовершеннолетним алкогольных напитков и сигарет. Общество, и, в особенности, родители обеспокоены продажей этих изделий некоторыми объектами в окрестностях школ.

Член президиума Коллегии адвокатов Сима Ягубова "За нарушение правил продажи табачных изделий Кодексом предусмотрено взыскание штрафа в размере от 50 до 80 манатов, а не достигшим совершеннолетия – в размере 100 манатов".

Член президиума Коллегии адвокатов Сима Ягубова заявила Report, что территория учебных заведений является одним из запрещенных законом местом продаж табачных изделий: "В вывешенном объявлении должно быть однозначно написано, что продажа сигарет несовершеннолетним строго запрещена. Помимо этого, курить на территории учебных заведений запрещено всем, независимо от возраста. За нарушение предусмотренных правил предусмотрена ответственность по ряду статей Кодекса административных проступков. За нарушение правил продажи табачных изделий Кодексом предусмотрено взыскание штрафа в размере от 50 до 80 манатов, а не достигшим совершеннолетия – в размере 100 манатов. Если продавец усомнится в возрасте покупателя табачных изделий, он должен потребовать у него удостоверение личности".

Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде

Все должны быть заинтересованы в верном решении данного вопроса

Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде отметил, что вопрос очень серьезный: "Наличие общественных объектов близ учебных заведений, в том числе детских садов, - нежелательное явление. Это прописано законом, местные исполнительные власти должны уделять этому внимание. Можно повысить сумму штрафов в случае появления подобных объектов близ учебных заведений. Штрафы вынудят этих лиц открывать свои объекты вдалеке от школ. Родители должны наставлять своих детей, объяснять им необходимость отказа от вредных привычек. Тогда даже в случае наличия таких объектов в окрестностях школ дети не будут подвержены вредным привычкам. Все должны быть заинтересованы в верном решении данного вопроса".

Директор средней школы №60 Фаяз Гусейнов "2-3 раза в году по данному вопросу регулярно проводятся встречи в соответствующих учреждениях, ведутся беседы со старшеклассниками".

Директор средней школы №60 Фаяз Гусейнов подчеркивает недопустимость попадания табачных изделий в школы: "2-3 раза в году по данному вопросу регулярно проводятся встречи в соответствующих учреждениях, ведутся беседы со старшеклассниками".

Преподаватель средней школы №60 Егяна Гусейнова "Если родители будут четко контролировать, куда и на что тратят деньги их дети, они обезопасят их от вредных привычек".

Преподаватель средней школы №60 Егяна Гусейнова отмечает необходимость проведения просветительских бесед среди школьников: "Деньги школьникам дают не учителя, а именно родители. Если родители будут четко контролировать, куда и на что тратят деньги их дети, они, хоть и частично, обезопасят их от вредных привычек".

Видео: Рашад Тунджай



