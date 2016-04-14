Прифронтовые села Азербайджана очищаются от мин - ВИДЕО

Тертер. 14 апреля. REPORT.AZ/ В настоящее время группы быстрого реагирования проводят работу по очистке от неразорвавшихся боеприпасов на территории Физулинского, Агдамского, Горанбойского и Тертерского районов.

Об этом в заявлении Report сообщил сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).

Он отметил, что процесс очистки от мин проводится на территории, где расположены 29 сел: "Сегодня работы проводятся на территории сел Гарагаджи, Гапанли и др. Тертерского района. В ходе операции было обнаружено до 10 неразорвавшихся боеприпасов, которые были обезврежены на центральной ликвидационной территории".

Сотрудник ANAMA сообщил, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.