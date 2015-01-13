"Черный город" становится историей - ФОТОСЕССИЯ

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Будучи старейшим мировым центром нефтяной промышленности, Баку за короткий срок превратился в один из крупных городов и обрел свой неповторимый облик. Динамично развиваясь и привлекая большой бизнес и иностранные инвестиции своей перспективой, столица все больше превращается в желанный город для работы и жизни, отдыха и развлечений.

Как наследие первого нефтяного бума и результат градостроительных мероприятий далекого прошлого, "Черный город" образовался в конце XIX века в восточной части Баку. Впоследствии, на протяжении более 100 лет, он играл важную роль в нефтяной промышленности, выполнял деятельность по переработке, хранению и транспортировке "черного золота".

В настоящее время индустриальному пространству "Черного города", находящемуся в самом центре Бакинской бухты, открывается небывалая перспектива на возрождение. Пространство на востоке центра столицы на территории 221 га, окруженное динамично развивающейся городской инфраструктурой, получает шанс возродиться для своего нового предназначения и стать одной из самых привлекательных возможностей для инвестиций.

Report представляет спецрепортаж из "Черного города", который, становясь историей, уступит место "Белому городу".