Прага - город-музей под открытым небом - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Современная Прага является важным культурным и политическим центром Восточной Европы. Неудивительно, что многие организации и компании предпочитают открывать свои региональные офисы в столице Чехии. Этому есть и определенные причины.

Report представляет читателям фоторепортаж из Праги.

Город всевозможных музеев

Расположившись буквально в самом сердце Европы, столица чешского государства имеет очень удобное расположение, где сходятся почти все основные транспортные узлы. Отсюда за 3 часа можно на самолете достичь любой точки Европы и прилегающих к старому континенту регионов.

Такое расположение удобно не только бизнесменам, но и деятелям культуры, ученым и студентам, благо в Праге действует множество вузов, дающих очень качественное образование. Ну а для любителей походить по музеям, тут самое раздолье. Прага располагает всевозможными музеями, начиная от музея игрушек, заканчивая музеями с категорией 18+. Да что там говорить, сама Прага - это музей под открытым небом.

Карлов мост

Самыми главными достопримечательностями Праги можно считать Пражский град. Здесь расположены всевозможные сувенирные магазины, мастерские и булочные. Гуляя по улочкам Пражского града, словно переносишься на 5 веков назад, так как все напоминает средневековье, но в его современном обличье.

Но главной достопримечательностью Праги можно назвать Карлов мост, вечно полный снующими туда-сюда туристами. Раскинувшийся над рекой Влтавой мост был построен в 14 веке, а в 1870 переименован в Карлов мост в честь великого чешского короля Карла IV. Мост украшают 30 скульптур, преимущественно религиозного содержания. Самая известная скульптура тут - это памятник почитаемому в Чехии святому Яну Непомуцкому. По преданию, Ян Непомуцкий все время конфликтовал с церковь из-за того, чтобы отстаивал светские ценности. За то, что он прогневал короля, его сбросили во Влтаву. Говорят, что в том самом месте, где тело святого погрузилось во Влтаву, над водой якобы видели свечение в виде 5 звезд и с тех пор святой изображается с пятью звездами над головой.

На мосту также имеется скульптура "Девы Марии с младенцем и святая Анна". Говорят, если прикоснуться к скульптуре и зачитать заветное желание, оно несомненно сбудется. Ну а влюбленные пары просто обязаны повесить замок на перила моста как символ неразлучной любви.

Пражские астрономические часы

Это единственные в своем роде действующие по настоящее время астрономические часы. Построенные в 1410 на Староместской площади уникальные часы показывают не только текущее время, но и фазы лун, расположение светил в знаках Зодиака. Каждый час куранты часов начинают свое пятиминутное представление, когда в окошке над часами появляются 12 апостолов. Но самой популярной фигуркой часов является фигурка скелета человека, которая отбивает ритм курантов и символизирующая то, что в мире ничего не вечно, и когда-нибудь время перестанет идти вперед.

Остальные фигурки на часах же описывают самые главные земные грехи, такие как жадность, похоть, самолюбие.

Танцующее здание

Прага радует своих гостей не только примерами стариной архитектуры, но и архитектуры современной. Самым знаковым из этих примеров является Танцующее здание, которое предстает перед посетителями словно два танцора, застывшие в ритме танца. Второе название здания - Фред и Джинджер, в честь известных американских танцоров. Строительство здания завершилось в 1996 году и даже было изображено на купюре достоинством 2000 крон.

Поговаривают, что проект здания вначале не был полностью одобрен обществом, так как оно не совсем вписывалось в пейзаж старинных пражских домов. Однако тогдашний президент Чехии Вацлав Гавел всячески поддерживал проект и мудрый президент не прогадал. Сегодня каждый гость чешской столицы считает своим долгом воочию увидеть это настоящее чудо современной архитектуры в городе-музее под открытым небом.