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    Послы стран СНГ возложили венок к Мемориалу воинской славы в Баку

    В Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Главы дипмиссий и военные атташе стран СНГ  приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Как сообщает Report, дипломаты стран СНГ возложили венок к Мемориалу воинской славы в Баку.

    На мероприятии приняли участие представители исполнительной власти Наримановского района Баку, ветераны, а также их родственники. 

    Глава Исполнительной власти Наримановского района Абдин Фарзалиев поздравил всех  ветеранов с Днем Победы, отметив роль Азербайджана в победе в  Великой Отечественной войне. Он призвал почтить память всех погибших в той войне, а также всех  тех, кто погиб за независимость и территориальную целостность своей Родины.

    Выступивший от имени  глав дипмиссий  стран СНГ посол России в Азербайджане Владимир Дорохин отметил, что победа 1941-1945 была достигнута ценой сплоченности. Он также подчеркнул особую роль и вклад Азербайджана в победу, включая участие азербайджанцев на фронте, а также азербайджанскую нефть, производимую тут технику и снаряды для фронта. По его словам, в те годы около 1,5 млн. человек вылечились в госпиталях Азербайджана. 

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