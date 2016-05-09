Послы стран СНГ возложили венок к Мемориалу воинской славы в Баку

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Главы дипмиссий и военные атташе стран СНГ приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Как сообщает Report, дипломаты стран СНГ возложили венок к Мемориалу воинской славы в Баку.

На мероприятии приняли участие представители исполнительной власти Наримановского района Баку, ветераны, а также их родственники.

Глава Исполнительной власти Наримановского района Абдин Фарзалиев поздравил всех ветеранов с Днем Победы, отметив роль Азербайджана в победе в Великой Отечественной войне. Он призвал почтить память всех погибших в той войне, а также всех тех, кто погиб за независимость и территориальную целостность своей Родины.

Выступивший от имени глав дипмиссий стран СНГ посол России в Азербайджане Владимир Дорохин отметил, что победа 1941-1945 была достигнута ценой сплоченности. Он также подчеркнул особую роль и вклад Азербайджана в победу, включая участие азербайджанцев на фронте, а также азербайджанскую нефть, производимую тут технику и снаряды для фронта. По его словам, в те годы около 1,5 млн. человек вылечились в госпиталях Азербайджана.