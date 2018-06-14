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    "Последний звонок" - Волнения бакинских выпускников - ФОТОРЕПОРТАЖ

    © Report/Firi Salim

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане завершился 2017/2018 учебный год.

    Как сообщает Report, во всех общеобразовательных школах прозвучал "Последний звонок". 

    Мероприятие было организовано на территории каждого учебного заведения. 

    Напомним, что в 2017/2018 учебном году IX классы общеобразовательных школ страны окончат 111 257 человек, XI классы - 83 001 человек, заочные (вечерние) общеобразовательные школы – 658 человек.

    Отметим, что с 2015 года "Последний звонок" в Азербайджане проводится не 31 мая, а 14 июня. Согласно внесенным изменениям в "Образцовое положение общеобразовательной школы" постановлением Кабинета министров №362 от 30 октября 2014 года, с 2015/2016 учебного года в общеобразовательных школах учебные занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.

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