Последнее выступление Фуада Поладова в Аздраме - ПАМЯТНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Народный артист Фуад Поладов в последний раз вышел на сцену Академического национального драматического театра 28 октября 2016 года. В последний раз он воплотил на сцене образ Мсье Ибрагима в спектакле по одноименному произведению Эрика-Эммануэля Шмитта "Мсье Ибрагим и цветы Корана".

Режиссером-постановщиком двухактного представления был Эршад Алекперов. В представлении, наряду с Фуадом Поладовым, сыграли Мурад Исмайлов, Сабир Мамедов, Шалала Шахвеледгызы, Мехрибан Зеки и другие актеры. Во время спектакля в зале был аншлаг. В завершении Фуад Поладов попрощался с поклонниками. Ф.Поладов покинул Аздраму в знак протеста против ухода из театра актера Хикмета Рагимова. В дальнейшем он продолжил работу в Русском драмтеатре.

Report представляет фоторепортаж с последнего представления народного артиста на сцене Академического национального драматического театра.

Отметим, что Фуад Поладов родился в Баку 24 мая 1948 года. Окончил среднюю школу № 132. В 1966 году впервые снялся в фильме "Следствие продолжается" в роли Салима. В 1967-1972 гг. окончил актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств. По приглашению педагога Тофика Кязымова, будучи студентом, Ф.Поладов на сцене Академического национального драматического театра играл роль Савалана в постановке пьесы Ильяса Эфендиева "Уничтоженные дневники". После премьеры спектакля 29 ноября 1969 года Ф.Поладов был включен в актерскую труппу театра. Двадцать лет проработал в этом коллективе. 20 марта 1987 года ему присвоено звание народного артиста Азербайджанской ССР. Фуад Поладов снялся в 43 фильмах, сыграл десятки ролей в Академическом национальном драматическом театре и на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Он скончался 5 мая 2018 года.

Аллах рехмет элесин!