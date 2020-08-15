Поездка за границу или здоровье?

Поездка за границу или здоровье?

До конца летнего сезона остались считанные дни.Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 обрушила привычный образ жизни миллионов людей. За каких-то пару месяцев на наших глазах обесценилось то, что считалось важным в предыдущие десятилетия. К примеру, люди, привы

https://static.report.az/photo/86d3d6d5-9ec9-30a4-bbea-b60d8ef02d25.jpg https://static.report.az/photo/86d3d6d5-9ec9-30a4-bbea-b60d8ef02d25.jpg

До конца летнего сезона остались считанные дни. Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 обрушила привычный образ жизни миллионов людей. За каких-то пару месяцев на наших глазах обесценилось то, что считалось важным в предыдущие десятилетия. К примеру, люди, привыкшие к путешествиям, оказались заперты в границах своих стран, городов и даже квартир, чтобы не заразиться болезнью, соблюдая строгие правила карантина. Каковы их дальнейшие планы? С учетом всего выше указанного, Report провел опрос среди жителей столицы. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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