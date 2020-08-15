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Report Georgia

Поездка за границу или здоровье?

Поездка за границу или здоровье? До конца летнего сезона остались считанные дни.Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 обрушила привычный образ жизни миллионов людей. За каких-то пару месяцев на наших глазах обесценилось то, что считалось важным в предыдущие десятилетия. К примеру, люди, привы
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15 августа 2020 г. 21:01
Поездка за границу или здоровье?

До конца летнего сезона остались считанные дни. Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 обрушила привычный образ жизни миллионов людей. За каких-то пару месяцев на наших глазах обесценилось то, что считалось важным в предыдущие десятилетия. К примеру, люди, привыкшие к путешествиям, оказались заперты в границах своих стран, городов и даже квартир, чтобы не заразиться болезнью, соблюдая строгие правила карантина.

Каковы их дальнейшие планы?

С учетом всего выше указанного, Report провел опрос среди жителей столицы.

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