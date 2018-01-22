Подметающие автомобильные дороги Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Работники жилищно-эксплуатационных зон Баку, отвечающие за чистоту на подконтрольных им территориях, начинают работу ежедневно с 5 часов утра. Работа людей, которые приступают к работе еще затемно на автодорогах, сложнее по сравнению с работой других работников жилищно-эксплуатационных зон. Жизнь работников, подметающих автодороги, всегда в опасности.

Если обратить внимание на статистику, то можно встретить немало фактов дорожно-транспортных происшествий, связанных с подобными уборщиками.

Report представляет видеорепортаж, подготовленный по данной теме.