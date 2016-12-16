Поддельные яйца уже в Азербайджане - ВИДЕО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане выявлены факты, связанные с продажей поддельных яиц.

Как видно из видеоматериала, представленного потребителями информагентству Report, желток поддельного яйца, купленного в маркете KİVİ, заметно отличается от нормального желтка. Отмечается, что предположительно доставленные из Китая яйца были произведены с использованием химических веществ. Из-за производства данной химической продукции, потребности в разведении кур не остается.

По мнению специалистов, для получения яичной скорлупы используют карбонат кальция, а содержимое поддельного яйца изготавливается из смеси желатина, красителей и других веществ.

В ходе проведенного потребителем расследования выяснилось, что поддельный товар под видом деревенских яиц доставляется в пункты продажи неким Айдыном, однако связаться с ним не удается: "В яичной кассете не все яйца бывают поддельными. Чтобы запутать людей, в них помещают как поддельные, так и настоящие деревенские яйца. То есть, не весь купленный покупателем товар бывает поддельным".

Даже в ходе проведенного в прошлом месяце рейда было выявлено предприятие по производству поддельных яиц. Однако, несмотря на это, соответствующие госорганы опровергают сообщения о ввозе в страну поддельных яиц.

Недавно временно исполняющий обязанности начальника Государственной службы ветеринарного контроля при министерстве сельского хозяйства Азер Сулейманов прокомментировал распространившуюся информацию об импорте из Китая в Азербайджан поддельных яиц. Он отметил, что за 2016 год из Китайской Народной Республики в Азербайджан не было импортировано ни одного яйца: "Это может подтвердить и Государственный таможенный комитет. Обращаясь к населению, хочу сказать, что если кто-то располагает фактом или же информацией о месте продажи поддельных яиц, пусть сразу обратится на "горячую линию" Государственной службы ветеринарного контроля. Мы готовы на месте расследовать данный факт с участием СМИ. Хочу в очередной раз отметить, что распространившаяся информация не опирается на реальные факты".

Государственный таможенный комитет также сделал заявление касательно распространенной в последние дни рядом СМИ информации об импорте из Китая в Азербайджан поддельных яиц и риса.

В распространенной комитетом информации говорится, что в течение 2016 года Государственным таможенным комитетом не было зарегистрировано факта импорта яиц в Азербайджан из Китайской Республики и информация по поводу импорта из этой страны яиц не соответствует действительности.

Отметим, что поддельное яйцо бывает чуть больше обычного. Кроме того, его скорлупа немного блестящая. Когда разбиваешь такое яйцо, его белок быстро смешивается с желтком, а сваренные вкрутую поддельные яйца бывают твердыми как резина. При сжигании такого яйца чувствуется запах пластических веществ.

Эксперты подчеркивают, что данная химическая продукция повреждает печень. По их мнению, распространение в стране производства поддельных яиц в первую очередь приведет к росту заболеваний печени.