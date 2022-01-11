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Почему на пешеходных переходах в Баку не работают некоторые эскалаторы?

Почему на пешеходных переходах в Баку не работают некоторые эскалаторы? В последние дни неисправность эскалаторов на пешеходных переходах, расположенных на некоторых улицах и проспектах столицы, вызывает обоснованное недовольство пешеходов. Одна из таких проблем наблюдается на пешеходном переходе на проспекте Азадлыг, 200/36.
Мультимедиа
11 января 2022 г. 17:28
Почему на пешеходных переходах в Баку не работают некоторые эскалаторы?

В последние дни неисправность эскалаторов на пешеходных переходах, расположенных на некоторых улицах и проспектах столицы, вызывает недовольство пешеходов. Одна из таких проблем наблюдается на пешеходном переходе на проспекте Азадлыг, 200/36.

Сотрудник Report выслушал жалобы жителей города на этой территории.

Во время съемок было отмечено, что жители используют неработающий эскалатор как лестницу. Пожилая женщина с малолетним ребенком рассказала, что неисправность эскалатора стала для них настоящим мучением. По словам женщины, эскалаторы не работают уже больше года: "Живу здесь и почти каждый день регулярно вожу ребенка в сад. Естественно, нам очень трудно”.

Руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) Анар Наджафли сказал Report, что эскалаторы и запасные части эскалаторов не производятся в нашей стране и потому заказываются из-за рубежа. "Это требует определенного времени. Поэтому в течение этого времени вышедшие из строя эскалаторы могут не работать".

A.Наджафли добавил, что у представляемой им организации имеются ремонтные бригады: "Если возможен ремонт на месте, эскалатор ремонтируется на месте, в противном случае любая запасная часть ремонтируется в цехе и ставится на место, эскалатор приводится в рабочее состояние".

Оператор: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda piyada keçidlərində bəzi eskalatorlar niyə işləmir? - VİDEO

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