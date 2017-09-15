По дороге к знаниям... - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В 2017-2018 учебном году в первый класс общеобразовательных школ Азербайджана пошли 164 945 учеников.

Report представляет фоторепортаж из средней школы №95 в Хатаинском районе Баку.

Отметим, что в этом учебном году в школах страны получат образование 1 445 049 учеников.

2017-2018 учебный год объявлен "Годом качества общего образования", первый урок был посвящен теме "Джоджуг Марджанлы - начало исторического возвращения".

В этом году за счет всех источников была построена 71 школа. Из них 61 - школа модульного типа. До конца года планируется заменить школами модульного типа 100 малокомплектных и аварийных сельских школ, охватывающих 44 района. Здания 12 школ отремонтированы капитально, 484 - в обычном порядке. Построены 1 профессиональный, 1 молодежно-детский и 1 образовательно-спортивный центры. У трех вузов построены кампусы и корпусы, проведен капитальный ремонт.

В 2017-2018 учебном году для государственных общеобразовательных школ государства напечатаны 4 563 416 учебников и методичек по 241 наименованию.