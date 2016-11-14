Плотность автомобилей на азербайджано-российской границе ликвидирована - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хачмаз. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Плотность автомобилей на азербайджано-российской границе ликвидирована".

Об этом в интервью корреспонту северного бюро Report сказал замначальника таможенно-пропускного пункта "Самур" Джавид Надиров.

По его словам, за день более 160-ти грузовых машин беспрепятственно отправляются в Россию: "После посещения территории председателем Государственного таможенного комитета Айдыном Алиевым проблема была решена коренным образом. Затем таможенно-пропускной пункт "Самур" посетил начальник Федеральной таможенной службы Дагестана Руслан Яхъяев, который встретился с начальником Хачмазского таможенного управления Азером Мамедовым. Проблема была решена. В российском таможенно-пропускном пункте Яраг-Газмалар уже перешли на усиленный режим работы".

Report предлагает вниманию читателей видеорепортаж, подготовленный корреспондентом, командированным в таможенно-пропускной пункт "Самур".