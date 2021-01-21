Первый снег в Баку

С сегодняшнего дня среднеазиатский циклон начнет постепенно покидать нашу страну

В Баку идет снег. Начавшийся с ночи снегопад все еще продолжается.

С сегодняшнего дня среднеазиатский циклон начнет постепенно покидать нашу страну. В западных районах осадки прекратятся в первой половине дня, в восточных – к вечеру. Завтра осадков не ожидается, однако морозная погода сохранится.

Этой ночью температура воздуха в Баку оставит 0-2 градуса мороза, в центрально-низменных районах – 2-7 градусов мороза, в горных районах – 10-15, в высокогорьях – 18-23 градусов мороза.

Report представляет фоторепортаж из заснеженной столицы: