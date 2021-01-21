О нас
Report Georgia
Аудио новости

Первый снег в Баку

Первый снег в Баку С сегодняшнего дня среднеазиатский циклон начнет постепенно покидать нашу страну
Мультимедиа
21 января 2021 г. 12:39
Первый снег в Баку

В Баку идет снег. Начавшийся с ночи снегопад все еще продолжается.

С сегодняшнего дня среднеазиатский циклон начнет постепенно покидать нашу страну. В западных районах осадки прекратятся в первой половине дня, в восточных – к вечеру. Завтра осадков не ожидается, однако морозная погода сохранится.

Этой ночью температура воздуха в Баку оставит 0-2 градуса мороза, в центрально-низменных районах – 2-7 градусов мороза, в горных районах – 10-15, в высокогорьях – 18-23 градусов мороза.

Report представляет фоторепортаж из заснеженной столицы:

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоFirst snow in Baku - PHOTO REPORT
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının ilk qarından FOTOREPORTAJ

Новости партнеров

Самое важное

Первый снег в Баку
ФотоПервый снег в Баку
21 января 2021 г. 12:39
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
21 января 2021 г. 11:21
План законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса
План законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса
21 января 2021 г. 10:57
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
20 января 2021 г. 21:54
Член комиссии по помилованию: Очень много заявок, ожидаются новшества
Член комиссии по помилованию: Очень много заявок, ожидаются новшества
20 января 2021 г. 15:28
Президент и первая леди посетили Шехидляр хиябаны по случаю 31-й годовщины трагедии 20 Января
ФотоПрезидент и первая леди посетили Шехидляр хиябаны по случаю 31-й годовщины трагедии 20 Января
20 января 2021 г. 12:36
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января
20 января 2021 г. 11:01
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о трагедии 20 января
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о трагедии 20 января
20 января 2021 г. 09:38
Минул 31 год со дня кровавой трагедии 20 Января
Минул 31 год со дня кровавой трагедии 20 Января
20 января 2021 г. 00:00
Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов
Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов
19 января 2021 г. 18:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi