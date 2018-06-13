Первая на Кавказе Claustrophobia - кошмарные сны наяву - РЕПОРТАЖ - ВИДЕО

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В последнее время численность квестов в Баку неуклонно растет. Claustrophobia Baku выделяется среди них яркой самобытностью. Первый в Баку техноквест без актерского участия - Claustrophobia Baku - придется по душе искателям приключений и любителям острых ощущений. В комнате ужаса, где явственно ощущается потустороннее присутствие, остаешься наедине со своими страхами.

Квест - интеллектуальная игра в реальности, участниками которой становятся команды из 2-5 человек. Чтобы спастись оттуда, где Вы очутитесь со своей командой, Вам предстоит разгадать тайны, найти отгадки заданий.

Первый и единственный в Баку техноквест

Прежде всего, Claustrophobia - всемирный бренд.

Вот уже 4 года как этот бренд, с головным офисом в Москве, действует в 12 городах 8 стран мира, предлагая игроманам 91 квест на основе 93 уникальных сценариев. На Южном Кавказе право на проведение квеста впервые было дано именно в Баку. Директор компании Claustrophobia Baku Рамин Кесaмaнский вкратце рассказал о создании центра:

"В 2015 году Claustrophobia попала в список 10 лучших брендов по версии русского издания журнала Forbes. Квест функционирует с февраля текущего года. В Баку предостаточно квестов, однако предлагаемый нами квест имеет ряд особенностей. Весь инвентарь и сама игра – фабричного производства, они привезены в Баку из Москвы в готовом виде, и установлены как есть. Качество и интерес, которые Вы найдете здесь, беспрецедентны".

Почувствуйте ночные кошмары наяву

Наш гид поведал о мистике одного из квестов. В квесте "Тайна покинутого убежища" могут принять участие только лица старше 14 лет.

Получив информацию об игре, мы, что называется, перешли от слов к делу. Если Вы – завсегдатай квестов, то первое, что сразу обратит на себя Ваше внимание – это качество звука. Совершенство звука, словно, оторвав Вас от реальности, окунает в мир ужаса. Здесь установлена вся игровая техника. В игре без участия актеров ощущается незримое присутствие неотступно преследующей Вас некоей силы.

В отличие от других квестов, где Вы получаете ключ после отгадок, и только после этого можете открыть дверь, в этом квесте дверь автоматически открывается, как только Вы находите правильный ответ. В этой часовой игре Вы трижды сможете прибегнуть к помощи.

Путешествие в мир великанов

Второй квест называется "В поисках Гуливера". Дети старше 6 лет смогут сыграть в нем со взрослыми, а подростки старше 12-14 лет – самостоятельно. Этот квест – прекрасный выбор для проведения семейного досуга. Волнительные моменты в поисках отгадок придутся Вам по душе. Игра никого не оставит равнодушным.

Квест, который будет посвящен Азербайджану

По нашему мнению, создание уникальных, присущих только Азербайджану, квестов стало бы изюминкой и новшеством проекта. И Р.Кесaмaнский разделяет наше мнение, рассказав о намерении в будущем создать квест, связанный с историей и искусством Азербайджана:

"Это - непростой процесс. Мы, как представители Claustrophobia Baku, готовы к сотрудничеству со всеми кто желает поднять это направление развлечения у нас в Баку на качественно новый уровень. Мы открыты для сотрудничества. Помимо этого авторы интересных идей могут позвонить нам или обратиться посредством социальных сетей. Мы никого не оставим без ответа".

По словам нашего гида, на будущее есть идеи завезти квесты с участием актеров: "Квест - интеллектуальная игра, где все происходит без постороннего вмешательства. То есть идет представление, в которое Вы вовлекаетесь, становитесь участником и очевидцем этой игры".

Онлайн-регистрацию можно пройти на сайте https://baku.claustrophobia.com/az/quest/

İnstagram: https://www.instagram.com/claustrophobia.baku/?utm...

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Фото: Фири Салим