Пасхальный базар в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку проходит VIII Благотворительный Пасхальный базар, сообщает Report.

Выступивший на открытии мероприятия архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр отметил, что данное благотворительное мероприятие, ставшее уже традиционным, вписалось в культурную ткань Азербайджана и оказалось востребованным в обществе.

В ходе Пасхального базара представлены пасхальные атрибуты, изделия народных промыслов, сувениры, украшения и картины художников. В ходе мероприятия также состоялась благотворительная лотерея.

Средства от благотворительной акции будут направлены на оказание помощи детям-сиротам.