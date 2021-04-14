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Парк военных трофеев - источник страха для врага

Парк военных трофеев - источник страха для врага Для демонстрации исторической победы азербайджанской армии в Отечественной войне по инициативе президента Ильхама Алиева на территории Хатаинского района заложен Парк военных трофеев.
Мультимедиа
14 апреля 2021 г. 15:15
Парк военных трофеев - источник страха для врага

Для демонстрации исторической победы азербайджанской армии в Отечественной войне по инициативе президента Ильхама Алиева на территории Хатаинского района заложен Парк военных трофеев.

Как передает Report, в парке выставлено более 300 экспонатов, в том числе до 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелкового оружия, военного транспорта, взятых в качестве военных трофеев у врага во время Отечественной войны.

В парке также выставлена композиция, подготовленная из номерных знаков более 2 тыс. автомобилей, взятых во время Отечественной войны азербайджанской армией в качестве трофеев у армян на освобожденных территориях, и на которой красуется надпись "Карабах – это Азербайджан!"

К строительству парка приступили в январе 2021 года.

Представляем видеорепортаж из Парка военных трофеев.

Видео: Вугар Ханларов

Монтаж: Раван Новрузов

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Версия на азербайджанском языке Düşməni daim qorxuda saxlayan Qənimətlər Parkı - VİDEO

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