Волшебный вкус губинской пахлавы - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Губинский район Азербайджана знаменит не только живописной природой. Своеобразные сладости региона - "пахлава" и "бюкмя" являются символами Губы. Мастер пахлавы Рустам Гасанов в своем интервью Report рассказал, что искусством выпечки в свое время занимался и его отец. Поэтому и сам Рустам, и его братья решили продолжить дело отца. По словам мастера, вкус пахлавы меняется от настроения мастера и его любви к своему делу. Потому что процесс приготовления пахлавы очень длительный и тяжелый: "Летом из-за жаркой погоды и жара печи, где готовится пахлава, молодежь либо предпочитает держаться подальше от этого процесса, либо ограничивается тем, что пробует пахлаву на вкус".

Процесс приготовления пахлавы начинается с раскатывания тонких слоев теста, именуемых "ришда". На подносе выкладывается в среднем 50 слоев, между которыми засыпают орехи. Затем тесто аккуратно разрезается на кусочки в форме пахлавы и сверху смазывается шафраном. Для придания вкуса и красивого вида пахлаву украшают орехами. Затем пахлава выпекается при умеренной температуре 20 минут. На последнем этапе приготовления пахлаву заливают горячим шербетом.