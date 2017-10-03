 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Озерцо "Чистый Бинагади" - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    В некоторых местах люди затрудняются выходить из дома© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Наблюдающиеся в стране в последние дни интенсивные дожди и ливни вызвали негативные последствия на некоторых дорогах, улицах Баку, особенно на дорогах между поселками в отдалении от центра. В некоторых местах люди затрудняются выходить из дома. Ограничения возникли и в передвижении автомобилей.

    Сотрудник Report подготовил видеорепортаж с одного из таких мест – дороги Баксол в поселке Расулзаде Бинагадинского района. Представляем видеорепортаж без комментариев.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi