Озерцо "Чистый Бинагади" - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Наблюдающиеся в стране в последние дни интенсивные дожди и ливни вызвали негативные последствия на некоторых дорогах, улицах Баку, особенно на дорогах между поселками в отдалении от центра. В некоторых местах люди затрудняются выходить из дома. Ограничения возникли и в передвижении автомобилей.

Сотрудник Report подготовил видеорепортаж с одного из таких мест – дороги Баксол в поселке Расулзаде Бинагадинского района. Представляем видеорепортаж без комментариев.