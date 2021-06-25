Отважный моряк: Я отправился на фронт, чтобы отомстить за своего дядю - ВИДЕО

Азербайджанский флот насчитывает 260 судов. В настоящее время в зарубежных водах под флагом Азербайджана курсируют 11 судов, 8 из которых - сухогрузы, а 3 - танкеры.

Азербайджанский флот насчитывает 260 судов. В настоящее время в зарубежных водах под флагом Азербайджана курсируют 11 судов, 8 из которых - сухогрузы, а 3 - танкеры.

Ремонт и реконструкция этих судов ведется на судоремонтно-строительном заводе "Зых", принадлежащем ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство". По словам начальника производственного отдела предприятия Самира Агакишиева, 7-8 судов могут одновременно пришвартоваться для ремонта.

58 сотрудников ЗАО встали на защиту Родину во время Отечественной войны, положившей конец 28-летней оккупации азербайджанских земель. Часть из них работает на судоремонтно-строительном заводе "Зых". Один из таких отважных героев - помощник мастера в отделе технического контроля Араз Исламов, вызвавшийся добровольцем на фронт. Араз, героически сражавшийся за освобождение села Суговушан Тертерского района, навсегда запомнит те дни.

Другой участник Отечественной войны Рамазан Исламов гордится итогами войны. Он всегда мечтал принять участие в боях за свободу наших земель.

"Я отправился на войну, чтобы поквитаться за своего дядю, но не довелось. Однако героические братья отомстили за всех шехидов первой Карабахской войны", - сказал участник Отечественной войны Пюнхан Ахадов. 12 лет проработавший на заводе "Зых" Пюнхан, считает настоящим чудом то, что остался жив: "Я сказал своей матери, что Родина дорога мне также, как и ты. Как я смогу защитить тебя, если не могу отстоять Родину?!"

Отархан Рустамлы, занимающийся на заводе покраской кораблей, так вспоминает свое участие в Отечественной войне: "Участие в боях привнесло новые ощущения в мою жизнь". Во время подписания 10 ноября 2020 года Арменией акта о капитуляции Отархан выполнял боевую задачу в селе Дашалты.

Есть пословица, которую с гордостью приводят все герои, участвовавшие в боях за освобождение оккупированных территорий: "Родина-мать наша! Наш долг беречь ее!"

По словам героев, на протяжении 44-дневной войны руководство пароходства ни на минуту не оставляло их без внимания. Моряки, празднующие свой профессиональный праздник в стране-триумфаторе, с большой радостью на устах отмечают, что победа стала возможна благодаря единству и сплоченности нашего народа.

"День моряка" был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева № 565 от 19 июня 2014 года. Ежегодно во всем мире 25 июня празднуется "День моряков".

По случая Дня моряка Report представляет репортаж с Судоремонтно-строительного завода "Зых".