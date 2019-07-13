Откуда жители cтолицы Азербайджана узнают о последних событиях в стране и мире? - ВИДЕООПРОС

В последние годы развитие технологий продолжает расширять аудиторию социальных сетей. Если раньше, чтобы узнать о последних событиях в стране и мире людям необходимо было слушать радио, а позже становиться телезрителями, то сегодня получить информацию о происходящих событиях стало куда проще. В соответствии с требованиями современного периода, теперь информацию о том, что происходит в стране и мире намного быстрее распространяют новостные сайты и социальные сети. Таким образом читатели быстрее узнают о тех или иных событиях.

Съемочная группа Report провела опрос среди жителей столицы, чтобы узнать откуда они узнают о событиях в стране и мире. Среди опрошенных респондентов молодые люди заявили, что предпочитают получать новости больше посредством социальных сетей и новостных сайтов.

Представители старшего поколения же отметили, что узнают новости по телевизору.

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