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    Освобожденный от оккупации Леле Тепе - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Азербайджанская армия освободила эту территорию от армянской оккупации

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Стратегическая возвышенность Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района, и позволяющая контролировать большую территорию, находилась под армянской оккупацией свыше 23 лет. Однако вот уже несколько дней азербайджанская армия освободила эту территорию от армянской оккупации.

    До освобождения от оккупации армяне наблюдали с этой возвышенности за всеми жилыми пунктами Физулинского района, включая Горадиз, в том числе и за позициями Вооруженных сил Азербайджана. Это позволяло им в любое время обстреливать выбранную ими позицию.

    Контроль над позициями врага перешел азербайджанской армии. 

    Report предлагает фоторепортаж с возвышенности Леле Тепе и ее окрестных территорий:

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