Освобожденный от оккупации Леле Тепе - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Стратегическая возвышенность Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района, и позволяющая контролировать большую территорию, находилась под армянской оккупацией свыше 23 лет. Однако вот уже несколько дней азербайджанская армия освободила эту территорию от армянской оккупации.

До освобождения от оккупации армяне наблюдали с этой возвышенности за всеми жилыми пунктами Физулинского района, включая Горадиз, в том числе и за позициями Вооруженных сил Азербайджана. Это позволяло им в любое время обстреливать выбранную ими позицию.

Контроль над позициями врага перешел азербайджанской армии.

Report предлагает фоторепортаж с возвышенности Леле Тепе и ее окрестных территорий: