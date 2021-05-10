Освобожденные территории глазами зарубежных художников

Эрик Цауне: Хары бюльбюль как символ, что из руин настало время всему развиваться и процветать

В рамках планируемого в Шуше музыкального фестиваля "Хары бюльбюль" Фонд Гейдара Алиева организовал международный художественный фестиваль.

Как сообщает Report, на проводимом впервые международном художественном фестивале "Хары бюльбюль" 32 художника из 13 стран, создали уникальные произведения, вдохновившись победой в Отечественной войне.

Художники из Азербайджана, Эстонии, Иордании, Ирака, Израиля, Латвии, Марокко, Нидерландов, Пакистана, Румынии, Турции, Украины и Греции перенесли на подготовленные для фестиваля макеты цветка Хары-бюльбюль пережитые эмоции от увиденного на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях, создали произведения, посылающие важный месседж миру.

Также художники, посетив Физули и Джебраил, представили написанные масляными красками работы на тему "Рисунки памяти".

Эстонская художница Марина Чуприна отметила, что после увиденного в Физули испытывает смешанные чувства: "С одной стороны я вижу опустевший разрушенный город, а с другой стороны буйство природы, которая символизирует жизнь".

По мнению латвийского художника Эрика Цауне выбор цветка Хары бюльбюль в качестве полотна для отражения эмоций и впечатлений от увиденного очень символичен : "Этот цветок - как бы сообщение, что из руин настало время всему развиваться и процветать. Это мое пожелание народу".

Особенной и очень символичной стала поездка на освобожденные территории для азербайджанской художницы Камиллы Мурадовой: "Мой отец был летчик, он погиб в первой карабахской войне. И для меня очень символично, что теперь, спустя столько времени, мои работы находятся на той земле, где когда-то погиб мой отец. Он как раз погиб в Физули".

Несмотря на разрушения, царящие вокруг, ее работа полна надежды на будущее: "Меня вдохновили красивые места и древняя архитектура, которая находится в очень запущенном состоянии. И при этом хотелось дать какую-то надежду на лучшее, на то, что все возродится, и эти руины вновь превратятся в те прекрасные здания, полные любви и культуры, жизни, как это было когда-то".

Основная цель проекта - продемонстрировать широкой международной аудитории масштаб разрушений на наших территориях, находившихся под оккупацией почти 30 лет, вандализм в отношении наших исторических памятников, национального и культурного наследия, духовных ценностей, природы посредством работ художников из разных стран.

Произведения будут продемонстрированы во время музыкального фестиваля "Харыбюбюль" в городе Шуша, объявленном распоряжением президента Ильхама Алиева культурной столицей Азербайджана.

Проведение подобного фестиваля в Карабахе – одном из древних регионов Азербайджана, известных своей прекрасной природой и богатыми природными ресурсами, также послужит обогащению межкультурного диалога.