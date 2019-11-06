Остров, неподвластный водной стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ

Остров Фемарн (земля Шлезвиг-Гольштейн) - третий по величине остров в Германии после Рюгена и Узедома. Он расположен в Балтийском море, в километре от материка. Это замечательное местечко для тех, кому наскучили привычные туристические маршруты. На острове предусмотрены все условия как для семейного, так и для активного отдыха.

Европейское бюро Report представляет репортаж с удивительного острова в Германии, поражающего не только своей живописностью, но и тем, как ему удалось побороть водную стихию.

С 1963 года остров соединяет с материком арочный автомобильно-железнодорожный Ферманзундский мост длиной 963 метра.

Остров мягким полукругом с почти идеальной плоской поверхностью словно выглядывает из морской пучины, за что его прозвали "глаз Балтийского моря". Специалистов остров, кроме всего прочего, поражает тем, как удалось ему устоять среди суровых вод Балтики. Вдоль береговой зоны протянулись золотистые пляжи. Самой высокой точкой на острове считается холм Hinrichsberg (27,2 метра).

Климат острова умеренный. Это одно из самых солнечных мест в Германии. Количество солнечных часов в год здесь достигает 2200. Осень на острове особенно живописна.

Население острова составляет порядка 13 тысяч человек, однако в летний сезон здесь больше туристов, нежели местных жителей. Ежегодно летом на остров съезжаются более 100 тысяч туристов. Основная часть населения - немцы, они весьма гостеприимны и дружелюбны. Пройти, не поздоровавшись за руку, здесь считается проявлением невежливости. На острове можно встретить турков, значительно реже – азербайджанцев и выходцев из Южного Азербайджана.

До X века здесь обитали вагры, по другим источникам - это были славяне. В 1022 году остров подвергся вторжению датчан и подпал под владычество епископства Оденсе. Строительство первой церкви на острове датируется 1198 годом. Многочисленные набеги стерли следы пребывания вагров на острове.

Столицей острова считается городок Бург-Ауф-Фемарн. Город радует глаз изящной архитектурой и подлинным немецким колоритом. Достопримечательностями этого сказочно красивого городка являются краеведческий музей, здание ратуши, построенное в 1901 году из красного кирпича, и церковь Святого Николая, относящаяся к 1230 году. Вокруг церкви раскинулись многочисленные рестораны, где можно отведать блюда местной, итальянской и турецкой кухни. Также здесь представлен широкий выбор морепродуктов.

В выходные на городской площади организуются ярмарки и фестивали. В августе со всей Германии сюда съезжаются ценители вина - в городе проходит традиционный винный фестиваль.

В нескольких километрах от острова находится бухта, где экспонируется подводная лодка образца 1968 года. Фемарн знаменит также своими маяками. Один из них - маяк Флюгге, достигающий в высоту 37 метров и открытый для посещения в апреле-октябре. Летом в бухте можно прокатиться в лунопарке и на дьявольском колесе, откуда открывается прекрасный вид на город с высоты птичьего полета.

В бухте есть все возможности для активного отдыха. Сюда приезжают любители виндсерфинга, здесь ежегодно проводится чемпионат по кайтсерфингу. Остров придется по душе любителям конной езды, гольфа, дайвинга и рыбалки. Равнинный рельеф острова превращает езду на велосипеде в истинное удовольствие.

Весной на острове расцветают рапсовые растения, окрашивая все вокруг солнечно-желтым цветом. Из этого растения получают биодизельное топливо. Там и сям на острове видны ветряные мельницы.

На острове действует океанариум "Meereszentrum". Здесь в 30 аквариумах содержатся 1500 морских обитателей 350 наименований. Особое внимание привлекают акулы. Поглядеть на морских хищников можно сквозь стекло толщиной 22 см. Изюминкой океанариума является туннель, включенный в Книгу рекордов Гиннесса. Проходя туннель, посетитель испытывает невероятные ощущения единения с живой природой. Билет обходится в 7-11 евро.

Рядом с океанариумом открыт музей живой природы "Бабочка" и научный музей "Галилео". В музее "Галилео" можно окунуться в мир технологий и природоведения. А в музее "Бабочка" среди тропических растений порхают 1000 бабочек 30 разновидностей.

В западной части острова есть заповедник "Вальнау", площадью в 300 гектаров. Здесь обитают более 200 редких видов птиц, понаблюдать за которыми можно в бинокль.

На южном побережье острова Фемарн действуют аквапарк и термальный комплекс "FehMare", где можно насладиться солевыми ваннами и массажем, а также прокатиться на аттракционах.

На острове Фемарн установлен памятник всемирно известному американскому гитаристу Джимми Хендриксу. Именно здесь прославленный гитарист всех времен выступил с последним концертом. На концерте, состоявшемся 6 сентября 1970 года, публика поначалу встретила Хендрикса холодно, однако позже он очаровал зрителей и блистательно исполнил 13 своих композиций.

Стоит отметить, что с материка до острова можно добраться как на автомобиле, так и прямым рейсом на поезде из Любека. Железнодорожный вокзал расположен в Бурге. Из центра города курсируют автобусы, которые за 2 евро доставят вас в любую точку острова. Можно прокатиться и на велосипеде. Поезд из Любека до Фемарна едет 1 час 28 минут.

Прямое расстояние от Баку до Фемарна составляет 3248,7 км или 2018,7 миль. Наиболее оптимальный вариант маршрута - самолетом из Баку в Берлин, а оттуда, - на трех поездах до Фемарна. Общая стоимость проезда в поездах составит 32 евро, а весь маршрут займет 8,5 часов. Из Любека в Фемарн также можно добраться на автобусе и корабле.

Летом в Фемарн организуются железнодорожные рейсы из Гамбурга, Кёльна, Франкфурта и других городов Западной Германии.

Побывав в Фемарне, можно перебраться и на датский остров Лолланд. Расстояние между островами составляет всего 18 км. Из Лолланда в Копенгаген курсируют автобусы. Из Путгардена в Данию следует паром. За 40 минут он добирается до Лолланда. А вскоре острова соединит подводный туннель. Остаться на ночлег можно в гостиницах, пансионатах, кемпингах и частных домах.