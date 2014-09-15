"Охотничий дворец" Екатерины в Турции - Фоторепортаж

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Российский царь Николай II построил охотничий дом для своей супруги Екатерины недалеко от населенного пункта Сарыгамыш Карсской области Турции. Точная дата основания дворца неизвестна. Дом был посторен из цельного дерева без использования гвоздей и состоит из двух конструкций. Основу дворца составляет бетонный фундамент. Дом был оборудован традиционными русскими печами для обогрева в зимнее время. В различные периоды дворец использовали под больницу и жилые квартиры. Дом, в народе именуемый "Дворец Екатерины", по некоторым историческим данным, был построен Николаем не для супруги, а в качестве реабилитационного центра для сына. Однако дом так и сохранил название "Охотничий дворец", поскольку царская семья приезжала сюда для охоты в летний и зимний периоды.