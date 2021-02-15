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Очередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским

Очередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским Армяне постарались стереть следы азербайджанской культуры и архитектуры
Мультимедиа
15 февраля 2021 г. 13:15
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским

Раскрыта еще одна афера армян. На этот раз фальсификаторы выдавали за армянский албанский храм в селе Туг Ходжавендского района Азербайджана.

По сообщению командированного в село Туг сотрудника Report Исмаила Насибли, в этом селе, являющемся древнейшим поселением азербайджанцев, некогда жили представители албан.

Село Туг было оккупировано вооруженными силами Армении в ночь с 30 на 31 октября 1991 года. Одолеваемые желанием искоренить на оккупированных землях следы азербайджанской культуры, армяне по своей стародавней привычке прибегли к фальсификации, выгравировав в древнем Албанском храме инородные надписи на армянском языке и выдав его за "армянский". Для пущей убедительности армяне установили на территории храма надгробия.

Житель села Туг, 65-летний Низами Гусейнов в беседе с сотрудником Report разоблачил армянские махинации.

Он отметил, что азербайджанцы и армяне некогда жили в этом селе бок о бок, а строение, которое сейчас находится на территории Туг, является албанским храмом: "После оккупации армяне стали выдавать древний албанский храм за "свой", натащили сюда надгробия, устроили на этой территории фальшивое кладбище. Каждый житель села знает, что здесь никогда не было всех этих камней. Детьми мы играли на этой пустоши. Храм даже некогда использовался как Дом культуры. Мы смотрели здесь кино. Одним словом, армяне постарались стереть следы азербайджанской культуры и архитектуры".

Другой местный житель Вагиф Ибрагимов также подтвердил, что храм некогда действовал как Дом культуры: "До оккупации здесь проводились киносеансы и концерты. Армянские вандалы видоизменили облик храма. Они добавили непонятные, чуждые конструкции, попытавшись "приармянить" памятник азербайджанской культуры".

Вагиф Ибрагимов
Вагиф Ибрагимов

Село Туг было освобождено от армянской оккупации 9 ноября 2020 года.

Проводя политику террора в отношении культурного наследия Азербайджана, армянские фальсификаторы присвоили 128 албанских храмов, в том числе древний албанский монастырь Худавенг (Худавенгский монастырь), храм Агаоглан в Лачине, Гандзасарский монастырь в Агдере и храм Амасар в Ходжавендском районе.

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