Очередной конфликт между водителем и сотрудником дорожной полиции - ВИДЕО

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Продолжаются рейды, направленные на выявление загрязняющих атмосферу и создающих на дорогах опасность автомобилей.

Как сообщает Report, в ходе совместных рейдов сотрудников 2-го территориального управления министерства экологии и природных ресурсов и Акстафинского отдела государственной дорожной полиции было выявлено 50 неисправных транспортных средств.

Однако многие водители не соглашались с результатами рейда и спорили с сотрудниками полиции. Один из них даже подрался с сотрудником ГДП.

Не соглашавшиеся со словами полицейских водители отмечали об исправности своих автомобилей, заявляя, что измерительные приборы полицейских неисправны.

По словам инспектора Акстафинского отдела государственной дорожной полиции Асифа Гасымова, за последние 20 дней задержано около 300 автомобилей, в 50-ти из которых уровень выхлопных газов превышал норму.

Кроме того, во время рейда задержан 1 автохулиган. В его отношении составили протокол и дело было передано в суд.

Отметим, что рейды продолжатся до конца месяца.