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    Очередной оползень на Баилово - ФОТОРЕПОРТАЖ - ВИДЕО

    На территории проводятся исследования© Report/Elçin Murad

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ 15 мая на Баилово произошел очередной оползень. 

    В результате оползня полностью разрушились два дома, а два пострадали частично. Еще 20 частных домов находятся на опасной территории. 

    Представители Исполнительной власти Сабаильского района и специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям провели на указанной территории исследования и представили заключение, в котором отмечается, что дома аварийные и не подлежат ремонту. 

    В то же время районная ИВ обратилась в связи с вопросом в Кабмин. 

    Приняв меры предосторожности, Сабаильская ИВ до оползня переселила семьи, проживавшие по улице Бухта, 9.  

    15 мая с опасной территории вывезли еще несколько семей. В целом, с указанной улицы переселены 22 семьи (55 человек), для контроля за территорией здесь были установлены полицейские посты. Пострадавших нет. 

    На территории проводятся исследования. 

    Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж с оползневой территории. 

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