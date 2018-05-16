Очередной оползень на Баилово - ФОТОРЕПОРТАЖ - ВИДЕО

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ 15 мая на Баилово произошел очередной оползень.

В результате оползня полностью разрушились два дома, а два пострадали частично. Еще 20 частных домов находятся на опасной территории.

Представители Исполнительной власти Сабаильского района и специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям провели на указанной территории исследования и представили заключение, в котором отмечается, что дома аварийные и не подлежат ремонту.

В то же время районная ИВ обратилась в связи с вопросом в Кабмин.

Приняв меры предосторожности, Сабаильская ИВ до оползня переселила семьи, проживавшие по улице Бухта, 9.

15 мая с опасной территории вывезли еще несколько семей. В целом, с указанной улицы переселены 22 семьи (55 человек), для контроля за территорией здесь были установлены полицейские посты. Пострадавших нет.

На территории проводятся исследования.

Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж с оползневой территории.