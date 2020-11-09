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Обнародованы кадры с пограничной заставы в Миндживане

Обнародованы кадры с пограничной заставы в Миндживане Как уже сообщалось, состоялось открытие пограничной заставы Государственной погранслужбы на территории поселка Миндживан Зангиланского района Азербайджана. Пограничная застава уже приступила к боевой деятельности.
Мультимедиа
9 ноября 2020 г. 12:45
Обнародованы кадры с пограничной заставы в Миндживане
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Как уже сообщалось, состоялось открытие пограничной заставы Государственной погранслужбы на территории поселка Миндживан Зангиланского района Азербайджана. Пограничная застава уже приступила к боевой деятельности.

Представляем вниманию читателей репортаж, подготовленный с церемонии открытия командированным в зону боевых действий корреспондентом Report.

Отметим, что на территории погранзастав Мамедбейли, Шарифан, Муганлы и Тири в освобожденном от оккупации Зангиланском районе поднят флаг Азербайджана. Погранзаставы уже приступили к боевой деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Mincivan sərhəd zastavasının görüntüləri

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