Обнародованы кадры с пограничной заставы в Миндживане

Как уже сообщалось, состоялось открытие пограничной заставы Государственной погранслужбы на территории поселка Миндживан Зангиланского района Азербайджана. Пограничная застава уже приступила к боевой деятельности.

Как уже сообщалось, состоялось открытие пограничной заставы Государственной погранслужбы на территории поселка Миндживан Зангиланского района Азербайджана. Пограничная застава уже приступила к боевой деятельности.

Представляем вниманию читателей репортаж, подготовленный с церемонии открытия командированным в зону боевых действий корреспондентом Report.

Отметим, что на территории погранзастав Мамедбейли, Шарифан, Муганлы и Тири в освобожденном от оккупации Зангиланском районе поднят флаг Азербайджана. Погранзаставы уже приступили к боевой деятельности.