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Архитектурный облик Баку: сносить или сохранять?

Архитектурный облик Баку: сносить или сохранять? О том, как сохранить архитектурное наследие и развивать инфраструктуру города Report поговорил с доктором искусствоведения, профессором Эльчином Алиевым
Мультимедиа
10 февраля 2021 г. 19:29
Архитектурный облик Баку: сносить или сохранять?

Тема сохранения архитектурного наследия страны и облика Баку является, пожалуй, одной из самых важных и тревожащих общественность.

О том, что и как нужно сделать, чтобы сохранить это наследие и правильно развивать инфраструктуру, Report поговорил с архитектором, доктором искусствоведения, профессором Эльчином Алиевым.

Эксперт выразил свое мнение относительно стремительно меняющегося облика столицы, проблемах сохранения архитектурного наследия, важности генерального плана города и многих других аспектов по теме.

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