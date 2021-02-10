Архитектурный облик Баку: сносить или сохранять?

О том, как сохранить архитектурное наследие и развивать инфраструктуру города Report поговорил с доктором искусствоведения, профессором Эльчином Алиевым

Тема сохранения архитектурного наследия страны и облика Баку является, пожалуй, одной из самых важных и тревожащих общественность.

О том, что и как нужно сделать, чтобы сохранить это наследие и правильно развивать инфраструктуру, Report поговорил с архитектором, доктором искусствоведения, профессором Эльчином Алиевым.

Эксперт выразил свое мнение относительно стремительно меняющегося облика столицы, проблемах сохранения архитектурного наследия, важности генерального плана города и многих других аспектов по теме.