Новые жилеты уборщиков - ВИДЕО

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Баку лицам, отвечающим за чистоту, выдана новая спецодежда.

Как сообщает Report, жилеты были изготовлены по заказу руководства МВД с целью защиты лиц, наводящих чистоту на магистральных дорогах, улицах и проспектах от наезда автомобилей.

Основное преимущество спецодежды в наличии регулируемых мерцающих огней и специальных светоотражателей. Эти мерцающие огоньки и светоотражатели предусмотрены для привлечения внимания водителей и предотвращения возможных наездов на пешеходов.

Видео: Эльчин Мурад