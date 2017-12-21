Новогодняя атмосфера в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ До прихода Нового 2018 года остались считанные дни. На территории страны, а также в столице - городе Баку уже с первых дней декабря началась подготовка к празднику. Report представляет репортаж, отражающий атмосферу праздника города Баку.

Светящийся временной туннель

Вокруг Девичьей Башни установлены украшенный светильниками переход, елка, являющаяся символом праздника, и олени. Не приметный днем этот переход ночью превращается во впечатляющее зрелище. Переход, соединяющий Ичери-шехер с бульваром, напоминает своего рода временной туннель. Люди по этому туннелю совершают переход от торжественности и современности города к историческому Ичери-шехер. Ель дизайном очень отличается от других. Большие игрушки помещены внутри этого дерева, тогда как на других елях игрушки обычно висят на ветках.

Мир сказок

Люди уже заменили Национальный Парк, который когда-то выбирали для праздничных гуляний, Площадью Фонтанов. Дело в том, что здесь, на Площади Фонтанов, проходит привлекающая людей ярмарка "Холодные руки, горячие сердца". Большая ель, желтые огни, украшенные большими гирляндами дома, концерты, организуемые каждый вечер, рестораны и кафе, украшенные в соответствии с праздником, делают Площадь Фонтанов интересней для жителей и туристов.

Деды Морозы, которых с каждым годом становится меньше

В Национальном Парке установлены специально украшенные ели и огни. В одно время с самого начала декабря на каждом шагу можно было встретить для фотографирования ель, Деда Мороза и Снегурочку, которых мы привыкли видеть на бульваре, однако в этот раз мы не встретили ни одного Деда Мороза.

Корреспондент: Рухане Мирзаева