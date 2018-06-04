"Ночь ахья" в мечети "Тезепир" - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В этом году в ночь с 3 на 4 июня (в ночь с 19 на 20 Рамазана) пришлась "ночь ахья".

Как сообщает Report, первая "ночь ахья" прошла и в мечети "Тезепир" в Баку.

В эти ночи, прежде всего, рекомендуется не спать, а бодрствовать. На арабском языке это называется "ахья".

На одну из "ночей ахья" (ночей бодрствования) приходится "ночь Гадр" - ночь Предопределения и Могущества (Ляйлятуль-кадр). Считается, что Священный Коран был ниспослан пророку Мухаммеду именно в эту ночь.

Точная дата этой ночи неизвестна, обычно она приходится на последние 10 дней месяца Рамазан ("ночи ахья"). В эту ночь мусульмане совершают покаяние (тоба), чтобы Аллах простил все их грехи, совершаются намазы, совершается зикр, читается Священный Коран, анализируются ошибки проведенных дней, месяцев, прощаются былые обиды.

Согласно хадисам, пророк Мухаммед (с.а.с) в последние 10 дней Рамазана откладывал свою постель в сторону и будил членов семьи для совершения молитв в эти ночи.

Сегодня также день убийства имама Али (а), который был пронзен отравленным кинжалом во время совершения утреннего намаза.

Вторая "ночь ахья" придется в ночь с 20 на 21 день месяца Рамазан, то есть 5 июня, третья "ночь ахья" - 7 июня (в ночь с 22 на 23 день месяца Рамазан), а последняя "ночь ахья" - 11 июня (в ночь с 26 на 27 месяца Рамазан).