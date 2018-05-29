Необычный туристический визит в Азербайджан - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ С 20 мая началась необычная форма туристических визитов в Азербайджан. Во время визита, организуемого компанией Rotel Tours, туристы получают возможность спать в особом прицепе, прикрепленном к багажной части автобуса.

Представитель компании, отвечающий на вопросы Report в связи с туром и маршрутом Герхард Крюгер, сказал, что в Азербайджан они прибыли с 18 пассажирами:

"Автобус предусмотрен для 34 пассажиров, нов этот раз мы совершили путешествие с 18 людьми. Кроме того, у нас 2 гида и 1 водитель. Один из гидов местный. У нас было два водителя. При выезде из Тегерана одному позвонили и сообщили о смерти матери. Он решил срочно вернуться в Германию".

Г.Крюгер сказал, что представляемая им компания вот уже 70 лет организует подобные туры. По его словам, новую спальную систему также придумали они сами:

"Наша компания начала функционировать в городе Мюнхен с внутренних поездок. Раньше путешественники оставались в палатках. Но наше руководство учло дождливые погодные условия и придумало такую спальную систему. Представленный здесь спальный прицеп предназначен для комфортной ночевки 42 человек. 34 места предусмотрено для пассажиров, остальные для рабочего коллектива. В прицепе койки расположены друг над другом в три ряда. У каждого есть индивидуальные свет и маленькое открывающееся наружу окно".

"Сейчас у нас во всем мире более 60 автобусов, которые перевозят пассажиров. Некоторые автобусы не имеют прицепа. Часть автобуса предназначена для спальни, другая для сидячих мест. В таких автобусах максимум размещается 20 пассажиров. Такие автобусы мы используем в Америке и Австралии, потому что там дороги более комфортные", - добавил Г.Крюгер.

Представитель Rotel Tours сказал, что желающие посетить Азербайджан туристы должны потратить около 3 тыс. евро на 2 недели:

"Цены меняются в зависимости от страны и срока поездки, то есть ежедневно приблизительно 130-160 евро. В эти цены входят билет из Германии в страну, где путешествие начинается, посещение музеев во время визита, завтрак и ужин, а также обратный билет по истечении визита. За путешествие с проездом через Азербайджан туристы платят 2790 евро. Мы начали это путешествие на прошлой неделе (20 мая) с Тегерана. Мы проедем Азербайджан, Грузию и завершим его в Армении. Очередной тур начнется в Ереване уже в обратном направлении и завершится в Тегеране. Общая длительность путешествия составляет 2 недели. Наше самое короткое путешествие длится 2 недели, самое долгое – 50 дней, обычно это реализуется в Австралии. 85% наших пассажиров - из Германии, часть из Австрии и Швейцарии. В нынешнем бакинском туре у нас присутствует одна пассажирка из Польши. Она путешествует с нами 20 лет. Клиентов из Азербайджана у нас не было. Однако желающие могут воспользоваться нашими услугами. Обычно наши клиенты средней возрастной категории. Люди примерно 55-65 лет не могут посещать эти места в одиночку".