Немецкий путешественник пешком дошел до Азербайджана, пройдя 8 стран - ФОТО

Баку. 19 мая. REPORT. AZ / Немецкий путешественник Ниакол Айсман отправился в путешествие по ряду стран мира пешком.

Как сообщает Report, он прибыл в Азербайджан, пройдя 8 стран. Н.Айсман, являющийся страховым менеджером по профессии, для реализации давней мечты даже уволился с работы. Он прошел расстояние в 5 тыс км: "Труднее и опаснее всего был транспорт. Дорога очень шумная. Каждый раз докучают сигналы машин. Иногда болят ноги, но сейчас все хорошо".

Путешественник отметил, что для экономии денег он предпочитает ночевать в палатке: "Несмотря на экономию, каждый день трачу 6-7 долларов на еду. Сейчас нахожусь в южном регионе Азербайджана и очень доволен гостеприимством людей. Люди очень приветливые. Меня иногда приглашают на чай или на обед. Полиция также приветливая. Мне здесь нравится".

Отметим, что иностранный путешественник планирует завершить свой путь в Германии, посетив восточные страны.