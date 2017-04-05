Неисправность светофора в Баку ввела водителей в заблуждение - ВИДЕО

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Неисправность светофоров в Баку ввела водителей в заблуждение, в результате чего произошла авария.

Как сообщает Report, неисправность в ночные часы трех светофоров на пересечении улиц Шамси Бадалбейли и Самеда Вургуна в Насиминском районе затруднило передвижение транспортных средств. Водители заявили, что по этой причине неоднократно даже возникала аварийная ситуация.

По словам продавца расположенного поблизости маркета, прошлой ночью (4 апреля) столкнулись автомобили марки Mercedes и Hyundai.

Как видно из подготовленного сотрудником Report видеоматериала, видя неисправность светофора на улице Самеда Вургуна, водители продолжают ехать. Светофор на пересечении улицы С. Вургуна работает. Когда водитель проезжает на зеленый свет данного светофора, он не ждет водителя, проезжающего у неисправного светофора на улице С. Вургуна, и в этот момент авария становится неизбежной.