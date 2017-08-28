Неисправность некоторых светофоров в Баку создала проблемы для водителей - ВИДЕО

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Неисправность светофоров в ночные часы на некоторых территориях в Баку создала проблемы для водителей.

Как сообщает Report, в частности не работают светофоры на пересечении одних из центральных улиц столицы - улиц Фатали хана Хойского и Гасаноглу.

С учетом интенсивности движения на указанном отрезке дороги неисправность светофоров привела к возникновению аварийных ситуаций.

Представляем подготовленный с данного места видеоматериал.