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    Негши Джахан... - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Сотрудники Report посетили Нахчыван© Report/ Firi Salim

    Баку-Нахчыван-Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Административный центр Нахчыванской Автономной Республики - современный город Нахчыван расположен на руинах древних, античных и средневековых городов.

    Некоторые источники отмечают, что город был заложен в 1539 году до н.э., а некоторые утверждают, что в 1500 году до н.э.

    Сотрудники Report посетили соединяющий в себе древность и современность Нахчыван и подготовили репортаж с административного центра.

    Фото: Фири Салим 

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