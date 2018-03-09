Негши Джахан... - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку-Нахчыван-Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Административный центр Нахчыванской Автономной Республики - современный город Нахчыван расположен на руинах древних, античных и средневековых городов.

Некоторые источники отмечают, что город был заложен в 1539 году до н.э., а некоторые утверждают, что в 1500 году до н.э.

Сотрудники Report посетили соединяющий в себе древность и современность Нахчыван и подготовили репортаж с административного центра.

Фото: Фири Салим