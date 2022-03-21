Озеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром

Освобожденный от оккупации поселок Суговушан Тертера, который накануне посетил президент Ильхам Алиев, и расположенное здесь озеро считаются благоприятным местом для развития туризма.

Освобожденный от оккупации поселок Суговушан Тертерского района, который накануне посетил президент Ильхам Алиев, и расположенное здесь озеро считаются благоприятным местом для развития туризма и спорта.

Водоем, несмотря на то, что он расположен у подножия горы, не замерзает зимой. Это делает его благоприятным местом для развития водных видов спорта.

В ходе поездки в Суговушан глава государства ознакомился с условиями, созданными на озере для развития различных водных видов спорта.

Также президент Ильхам Алиев дал старт первому учебно-тренировочному сбору в Суговушан Тертерского района по гребле на каноэ и байдарках, организованному Федерацией каноэ и гребли Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева затем наблюдали за тренировкой спортсменов и показательными выступлениями водного шоу с флагами Азербайджана.

Региональный центр Report в Карабахе представляет фоторепортаж из нового спортивного объекта: