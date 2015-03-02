​Нарын Гала старого Тбилиси - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Комплекс Нарын Гала в Тбилиси построен в оборонительных целях. Хотя точное время возведения крепости неизвестно, однако в исторических источниках IV века есть упоминания о ней. В то время памятник назывался "Шурис Цихе". После монгольского завоевания крепость переименовали и она стала называться Нарын Гала (маленькая крепость). Архитектурный комплекс окружен крепостными стенами. Здесь были расположены склад боеприпасов, казначейство и различного рода хозяйственные объекты. Крепость находится на вершине холма. Некоторые ее части разрушены в результате землетрясения 1827 года.

Грузины называют эту крепость Нарикала.

Report представляет фоторепортаж из исторического памятника, расположенного в Грузии.