На земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу

В турецком городе Карс проходят "Зимние учения-2021" с участием турецких и азербайджанских военных.
За учениями наблюдали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, заместитель министра обороны - командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал армии Умит Дюндар, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Хасан Кючюкакйюз и командующий Военно-морскими силами адмирал Аднан Озбал.
Учения, начавшиеся 1 февраля, завершатся сегодня. Целью учений является обеспечение координации действий при проведении совместных операций, испытания нового вооружения и средств передвижения.
Report представляет фоторепортаж с турецко-азербайджанских учений: