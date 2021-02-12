На земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу

На земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу

Учения, начавшиеся 1 февраля, завершатся сегодня

https://static.report.az/photo/2761eb16-a3a3-353f-aecc-266af2e8bf0b.jpg https://static.report.az/photo/2761eb16-a3a3-353f-aecc-266af2e8bf0b.jpg

0 : 00 0 : 00

Версия на английском языке Фото Turkish-Azerbaijani joint Winter Exercise-2021 in photos