О нас
Report Georgia
Аудио новости

На земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу

На земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу Учения, начавшиеся 1 февраля, завершатся сегодня
Мультимедиа
12 февраля 2021 г. 10:39
На земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу
0 : 00
0 : 00

В турецком городе Карс проходят "Зимние учения-2021" с участием турецких и азербайджанских военных.

За учениями наблюдали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, заместитель министра обороны - командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал армии Умит Дюндар, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Хасан Кючюкакйюз и командующий Военно-морскими силами адмирал Аднан Озбал.

Учения, начавшиеся 1 февраля, завершатся сегодня. Целью учений является обеспечение координации действий при проведении совместных операций, испытания нового вооружения и средств передвижения.

Report представляет фоторепортаж с турецко-азербайджанских учений:

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоTurkish-Azerbaijani joint Winter Exercise-2021 in photos
Версия на азербайджанском языке ФотоHavada-yerdə, döyüşdə-təlimdə çiyin-çiyinə: birgə təlimlərdən - FOTOREPORTAJ

Новости партнеров

Другие новости из категории

Архитектурный облик Баку: сносить или сохранять?
ВидеоАрхитектурный облик Баку: сносить или сохранять?
10 февраля 2021 г. 19:29
Боевая подготовка азербайджанских артиллеристов 
ФотоБоевая подготовка азербайджанских артиллеристов 
9 февраля 2021 г. 15:05
Звуки музыки в разрушенном Джебраиле спустя 30 лет
ФотоЗвуки музыки в разрушенном Джебраиле спустя 30 лет
8 февраля 2021 г. 15:50
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
Стоит ли бояться вакцин? - терапевт о вакцинации от COVID-19
ВидеоСтоит ли бояться вакцин? - терапевт о вакцинации от COVID-19
5 февраля 2021 г. 14:47
С территории оползня в Бадамдаре
ФотоС территории оползня в Бадамдаре
29 января 2021 г. 11:18
Первый снег в Баку
ФотоПервый снег в Баку
21 января 2021 г. 12:39
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января
20 января 2021 г. 11:01
В Баку открыли родник в память о шехиде
ВидеоВ Баку открыли родник в память о шехиде
19 января 2021 г. 20:08
Боец, павший в сражении в армянской траншее
ВидеоБоец, павший в сражении в армянской траншее
15 января 2021 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi