На станции "Джафар Джаббарлы" начался третий этап реконструкции

Начался третий этап работ по реконструкции первого пути станции "Джафар Джаббарлы".

Начался третий этап работ по реконструкции первого пути станции "Джафар Джаббарлы".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что на этом этапе будет осуществлен капремонт на станционном пути и платформе, вестибюле.

"Одна из основных задач – ограничение передвижения пассажиров на пути "Хатаи-Джафар Джаббарлы". Поэтому ремонт в вестибюле будет проводиться в последней части процесса, чтобы обеспечить комфортное использование пассажирами второго пути "Джафар Джаббарлы-Хатаи", - сказал Б.Мамедов.

Он отметил, что в рамках ремонтных и реконструкционных мероприятий будет полностью перестроена инфраструктура первого пути станции "Джафар Джаббарлы": "Будут усилены станционный путь, платформа и пилоны. Для направления потоков на потолке будет установлен специальный мембранный слой. Пол станционного пути будет реконструирован, а его гидроизоляция будет обеспечена за счет нанесения на поверхность битума".