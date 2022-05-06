На станции "Джафар Джаббарлы" начался третий этап реконструкции

Начался третий этап работ по реконструкции первого пути станции "Джафар Джаббарлы".
Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
Он отметил, что на этом этапе будет осуществлен капремонт на станционном пути и платформе, вестибюле.
"Одна из основных задач – ограничение передвижения пассажиров на пути "Хатаи-Джафар Джаббарлы". Поэтому ремонт в вестибюле будет проводиться в последней части процесса, чтобы обеспечить комфортное использование пассажирами второго пути "Джафар Джаббарлы-Хатаи", - сказал Б.Мамедов.
Он отметил, что в рамках ремонтных и реконструкционных мероприятий будет полностью перестроена инфраструктура первого пути станции "Джафар Джаббарлы": "Будут усилены станционный путь, платформа и пилоны. Для направления потоков на потолке будет установлен специальный мембранный слой. Пол станционного пути будет реконструирован, а его гидроизоляция будет обеспечена за счет нанесения на поверхность битума".