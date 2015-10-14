На одном из центральных проспектов Баку установлен новый запрещающий знак - ВИДЕО

ГДП: "В течение трех дней протоколы не будут составляться"

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ На пересечении проспекта Нефтчиляр и проспекта Азадлыг установлен новый знак, запрещающий поворот в направлении проспекта Азадлыг. Однако знак, разрешающий движение автомобилей в этом направлении, все еще не удален.

Как сообщает Report, в настоящее время водители сворачивают налево, также как и раньше, и уже во время движения по проспекту Азадлыг видят знак "въезд запрещен". Некоторые водители, увидев знак, возвращаются обратно, а некоторые продолжают движение.

Главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции г.Баку, старший лейтенант полиции Гусейн Алиев сообщил Report, что знак, запрещающий движение налево, установлен сегодня, и в течение трех дней в отношении нарушителей дорожного движения протоколы не будут составляться: "Мы ведем службу на участке, чтобы информировать водителей. Через три дня будем составлять протокол в отношении нарушителей правил дорожного движения и применять штрафы".

Главный инспектор отметил, что запрещающий знак на данной территории был необходим: "В течение дня здесь происходят 7-8 аварий. Во время последней аварии были погибшие, в том числе ребенок. Поэтому движение в направлении проспекта Азадлыг запрещено. Целью является снижение количества аварий до минимума".