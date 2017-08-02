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    МВД распространило видеокадры проведенной в Гаджигабуле операции

    ​По фактам возбуждены уголовные дела

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Пресс-служба министерства внутренних дел распространила видеокадры проведенной несколько дней назад в Гаджигабуле операции.

    Report представляет данные видеокадры.  

    Отметим, что сотрудники соответствующих структур министерства внутренних дел совместно с сотрудниками Гаджигабульского районного отделения полиции провели в районе совместные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью надежного обеспечения общественного порядка и безопасности и борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и хранением огнестрельного оружия.

    В результате проведенных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны ранее судимые 11 человек. При обыске у них или в местах их проживания были обнаружены 1 автоматическое оружие, 1 пистолет типа "Макаров", 4 гранаты, 60 патронов, 2 обоймы и различные виды наркотических препаратов общим весом 5 кг.

    По названным фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

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